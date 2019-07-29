ليفربول يتعاقد مع أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب عن تعاقد النادي مع لا عب خط الوسط هارفي إليوت، صاحب الستة عشر ربيعا، وأصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انضم إلى صفوف الفريق قادما من نادي فولهام، حسبما ذكر الموقع العربي لهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي " .

ونسب الموقع لمدرب ليفربول، يورغن كلوب، قوله في تصريح لصحيفة "ميرور" حول هذه الصفقة: "هناك الكثير من الأمور الإيجابية يمكنني أن أقولها عن هذا الفتى... لقد أراد أن يكون جزءا من ليفربول، وكان من الممكن أن يذهب إلى الكثير من الأماكن".

وأكد كلوب أن إليوت هو "أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي على الإطلاق، وبسبب موهبته حطم عددا من الأرقام القياسية".

وقال إليوت إنه طالما حلم بالانضمام لصفوف ليفربول، وكتب على حسابه على انستغرام: "لا أستطيع وصف شعوري إزاء تحقق حلمي وحلم عائلتي بالانضمام لفريق الريدز، وسأبذل كل جهدي. أنفيلد أفضل مكان أتطور فيه".

وبات إليوت أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن ظهر على مقاعد البدلاء مع فريقه فولهام ضد وولفرهامبتون واندررز في مايو الماضي، وكان يومها قد أتم 16 عاما و30 يوما.

وكان ظهور إليوت الأول على المستطيل الأخضر وهو ابن 15 عاما و147 يوما مع ناديه فولهام في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في سبتمبر 2018.

وشارك إليوت مع ليفربول في قائمة البدلاء في مباراة أقيمت أمس الأحد في إدنبرة أمام نابولي، وانتهت بخسارة الريدز بثلاثية نظيفة.

ويعتبر إليوت، الذي جذب اهتمام فرق ريال مدريد وسان جيرمان وأرسنال ومانشستر سيتي، ثاني المواهب الناشئة التي يضمها ليفربول هذا الصيف بعد المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ ذي السبعة عشر ربيعا الذي انتقل من "بي إي سي زفوله" الهولندي.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية للصفقة.

ويجيد إليوت اللعب في مركز الوسط، والجناحين الأيمن والأيسر.