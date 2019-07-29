بالفيديو.. الاعتداء على ميسي بالضّرب خلال حفل غنائي

المصدر: البيان الالكتروني

تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني الارجنتيني ليونيل ميسي للضرب خلال اعتداء عليه في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانبة، وفقا لصحيفة "آس".

وأظهرت لقطات فيديو من مدينة إيبيزا، المقصد السياحي الهام في إسبانيا، والذي يقضي فيه نجم برشلونة ليونيل ميسي إجازته برفقة أسرته، وكل من أسر زملائه جوردي آلبا ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريجاس، النجم الأرجنتيني محاطا إحاطة لصيقة ببعض رجال الأمن والحرس الشخصيين، في محاولة لإخراجه من حفل في المدينة.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أظهرت تقارير صحفية إسبانية منذ ساعات صوراً له برفقة أسرته وأسر زملائه في ذلك الحفل، قبل أن تشتعل الدنيا بسبب الفيديو المسرب من داخل الحفل.

وأفادت بعض المصادر بأن التدافع حدث نتيجة اعتداء جرى من أحد حضور الحفل على النجم الأرجنتيني، ليسود التوتر في الأجواء.

ولم تفد أي مصادر بتفاصيل دقيقة حول الحادث حتى الآن، ولكن المؤكد أن التوتر قد ساد في الحفل، وأن السبب كان سلوكًا ما تجاه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وقال حساب نادي برشلونة عبى تويتر إن الأسطورة سليم معافى.