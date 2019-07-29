«النشاط الصيفي» يطلق مواهب «أصحاب الهمم» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح «النشاط الصيفي» الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، في إطلاق المواهب في كافة التخصصات الرياضية والحياتية، على مدار الأسابيع الماضية للفعاليات، التي تشهد مشاركة أكثر من 200 منتسب من أصحاب الهمم من الجنسين، نالوا الفرصة للاستفادة والمشاركة في البرامج المتنوعة التي يقدمها النادي مجاناً لهم.

ويسدل الستار على الفعاليات الصيفية للنادي، يوم الخميس المقبل، وحجم التفاعل يشهد زيادة وأفرز العديد من أصحاب المواهب، الذين كانوا بحاجة لهذا النوع من النشاطات في العطلة الصيفية لإبراز قدراتهم، علماً أن النادي نظم رحلات ترفيهية لتعزيز اندماجهم بالمجتمع وإدخال السعادة في نفوسهم.

وتشهد فعاليات الأسبوع الرابع والأخير، إقامة ورش عمل ودورات تدريبية، في العديد من الرياضات والجوانب الأخرى الحياتية، ويقام حفل الختام وتكريم المشاركين والمساهمين في دعم الحدث يوم الخميس المقبل الموافق 1 أغسطس.