استقبال بالورود لأبطال العرب للشطرنج

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

احتفت أسرة الشطرنج بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني بالفوز بلقب بطل العرب بعدما تصدر المركز الأول لبطولة العرب الفردية التي أسدل عليها الستار، مساء الجمعة الماضي، متفوقاً على جميع المنتخبات العربية المشاركة بعدما حصد لاعبونا ولاعباتنا 14 ميدالية ملونة منها 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات.

وجاءت الاحتفالية خلال استقبال المنتخب بمطار الشارقة الدولي فور وصوله من العاصمة الأردنية عمان أمس الأول.

حضر استقبال البعثة خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وأمينة الجسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وحسن الرمسي مدير المراسم في الهيئة العامة للرياضة. كما حضر عدد من أولياء الأمور ليتحوّل الاستقبال إلى احتفالية كبيرة بالإنجاز العربي بعدما قام الحضور بتطويق أعناق اللاعبين واللاعبات بالورود.

وأعربت فوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز العربي .