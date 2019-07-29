«WWE» تفاوض ترامب للعودة إلى حلبات المصارعة

المصدر: دبي - خالد المهيري

ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» تتفاوض مع فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يشارك في عرض «سماك داون»، إذ تهدف المنظمة للترويج للعرض عقب شراء شبكة «فوكس» الأمريكية لحقوقه.

وعلى الرغم من نفي «WWE» لهذه الأنباء، إلا أن مصادر أخرى أكدت أنه سيتم عقد لقاء بين عدد من المسؤولين في المنظمة والبيت الأبيض سبتمبر المقبل لبحث مشاركة الرئيس الأمريكي في العرض شهر أكتوبر المقبل.

ويرتبط الرئيس الأمريكي بعلاقة جيدة مع فينس مكمان رئيس مجلس إدارة منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية، إذ شارك دونالد ترامب، بمهرجان «راسلمانيا 23» عام 2007، عندما تحدى فينس مكمان، في نزال سمي يومها بمعركة «المليارديرات»، كما تم اختيار ترامب عندما كان رجل أعمال عضواً في قاعة المشاهير الخاصة بالمنظمة.