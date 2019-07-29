العوضي ينال ماجستير بناء الأجسام

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

منحت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية شهادة الماجستير للمدرب المواطن حمد العوضي وذلك بعد نجاحه في المستويات التسعة الماضية، حيث تم تكريمه وتسليمه الشهادة بحضور رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، ونائبه زايد الجلاف، والمحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم، والمدير الإداري جاسم اشكناني، بعد ختام دورة المستوى الثاني، والتي اختتمت فعالياتها يوم أول من أمس في فندق تايم في دبي، بحضور ومشاركة بطل العالم لبناء الأجسام الإماراتي محمد سالم الزحمي في دورة المستوى الثاني لأكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعبر العوضي عن سعادته لنيل الشهادة الغالية، مقدماً شكره لرئيس وأعضاء الأكاديمية مثمناً حرصهم على نقل كل ما هو جديد لأسرة اللعبة.