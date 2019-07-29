ريوس وكلوب الأفضل في ألمانيا

المصدر: ميونخ - د ب أ

فاز ماركو ريوس مهاجم بوروسيا دورتموند أمس بجائزة أفضل لاعب ألماني من قبل مجلة «كيكر». كما فاز يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب ألماني. وتوج بالجائزة بعد أن قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل ريوس قائد دورتموند 17 هدفاً ليقود فريقه لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة.

وحصل ريوس على 158 صوتاً في استفتاء الصحافيين فيما جاء كاي هافرتز لاعب بايــر ليفركوزن في المركز الثاني وحصل على 121 صوتاً يليه جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ في المركز الثالث بحصــوله على 35 صوتاً.