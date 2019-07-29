«قفشة» بطل صراع بين الأهلي والزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تجدد صراع الأهلي والزمالك ، وأصبح صانع ألعاب فريق بيراميدز، محمد مجدي الشهير بـ «قفشة»، بطل الصراع الجديد بين القطبين خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وسط تكهنات من جماهير الناديين بأن كلاً منهما نجح في إنهاء الصفقة لصالحه.

ووقع «قفشة» بالفعل على عقود مبدئية للانضمام إلى الأهلي، لكنها لم يتم تفعيلها حتى الآن، ويتكتم الأهلي على الأمر وفقاً لوعده مع اللاعب، وتستمر إدارة الأهلي في التفاوض مع مسؤولي بيراميدز، وقدم الأهلي عرضاً جديداً لضم اللاعب خلال اليومين الماضيين، ببعد مغالاة بيراميدز في قيمة الصفقة، وتمسكه بالحصول على 35 مليون جنيه مصري، مستغلاً رغبة اللاعب في اللعب في صفوف النادي، خصوصاً أن إدارة بيراميدز رفضت الاستغناء عن اللاعب بصفقة تبادلية، إضافة إلى رفض الأهلي بيع مهاجمه أغايي.