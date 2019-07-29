مرسيليا ومونبيليه يطلبان التونسي كشريدة

المصدر: تونس - صالح قادري

كشفت إدارة النجم الساحلي أن لاعبها الدولي وجدي كشريدة، الذي خطف الأضواء في أمم أفريقيا مصر 2019، تلقى عروضاً من فرق فرنسية أبرزها أولمبيك مرسيليا ونادي مونبيليه. وأكد النجم الساحلي أنه لا يعارض التفريط في لاعبه إن كان العرض في مستوى قيمته وسمعة الفريق.

من جهة أخرى، أفاد نفس المصدر بأن إمكانية التفريط في المدافع صدام بن عزيزة ولاعب الوسط كريم العواضي واردة وكلاهما تلقى عرضاً سعودياً. في المقابل ينتظر أن يتعاقد النجم مع اللاعب السابق للنادي الصفاقسي والترجي التونسي فخر الدين بن يوسف الذي غادر فريق الاتفاق السعودي.