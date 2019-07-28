اتحاد الدراجات يرحب بانضمام اتحاد كلباء إلى عضويته

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

رحب مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار بعودة نادي اتحاد كلباء لإدراج اللعبة ضمن أنشطته من جديد، ليكون النادي الثامن عشر المنتمي لعضوية الاتحاد، وأكد عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات أن انضمام اتحاد كلباء يعتبر إضافة جديدة لقاعدة اللعبة وخطوة طيبة من مجلس إدارة النادي برئاسة خالد سيف مطر الزعابي.

وكان وفد من اتحاد الدراجات يضم الأمين العام عبد الناصر عمران الشامسي ورئيس اللجنة الفنية عبد الكريم الزرعوني والأمين العام المساعد نايف عبد العزيز جكة قام بزيارة خاصة لنادي اتحاد كلباء ضمن جولته الميدانية في أندية المنطقة الشرقية.