«أوليه» البحريني يتوّج بطلاً لخليجية الأكاديميات في عجمان

المصدر: اديميـة 2030 من إحراز المركز الثالـث بفـوزه على المسـتضيف أكاديمية كواترو بركلات الترجيح بعد نهاية الــوقت الأصلي بالتعادل الســ

برعاية وحضور الشيخ حميد بن عبدالعزيز النعيمي اختتمت مساء أول من أمس النسخة الرابعة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تقام سنوياً في عجمان، وتوج فريق أوليه البحريني باللقب بعد فوزه على أكاديمية سمارت من سلطنة عمان 4-2 بعد مباراة مثيرة تقدم خلالها الفريق العماني مرتين، ولكن مهارة هداف البطولة اللاعب الصربي اندرجا حسمت مجريات اللقاء لمصلحة أوليه البحريني بعد إحرازه هدفين ليساهم في تتويج فريقه بلقب النسخة الرابعة من البطولة.

وبعد نهاية المباراة قام الشيخ حميد بن عبدالعزيز بتكريم اللاعبين المميزين والفرق المشاركة في البطولة. وسبق المباراة النهائية، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ونجح ممثل السعودية فريق أكعجمان - البيان الرياضي