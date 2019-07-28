«أوليه» البحريني يتوّج بطلاً لخليجية الأكاديميات في عجمان

برعاية وحضور الشيخ حميد بن عبدالعزيز النعيمي اختتمت مساء أول من أمس النسخة الرابعة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تقام سنوياً في عجمان، وتوج فريق أوليه البحريني باللقب بعد فوزه على أكاديمية سمارت من سلطنة عمان 4-2 بعد مباراة مثيرة تقدم خلالها الفريق العماني مرتين، ولكن مهارة هداف البطولة اللاعب الصربي اندرجا حسمت مجريات اللقاء لمصلحة أوليه البحريني بعد إحرازه هدفين ليساهم في تتويج فريقه بلقب النسخة الرابعة من البطولة.
وبعد نهاية المباراة قام الشيخ حميد بن عبدالعزيز بتكريم اللاعبين المميزين والفرق المشاركة في البطولة. وسبق المباراة النهائية، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ونجح ممثل السعودية فريق أكعجمان - البيان الرياضي