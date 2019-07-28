منتخبنا بطل العرب للشطرنج

المصدر: عمان - البيان الرياضي

توج منتخبنا الوطني للشطرنج أول من أمس بلقب بطولة العرب الفردية للمراحل السنية التي نظمها الاتحاد العربي للعبة بقاعة النادي الملكي الأردني للشطرنج بالعاصمة الأردنية عمان، محققاً المركز الأول في الترتيب العام بفوزه بـ 14 ميدالية ملونة منها 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، وقام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد العربي بتتويج الأبطال بالميداليات في حفل ختام البطولة.

وحقق لاعبونا ولاعباتنا 5 ميداليات ذهبية عن طريق عمران الحوسني في مسابقة تحت 20 سنة وعمار السدراني «تحت 16 سنة»، ووافية درويش «تحت 16 سنة» للإناث، ولطيفة الدرمكي في فئة «تحت 14 سنة» للإناث وراشد الحمادي في فئة «تحت 8 سنوات»، وحقق الميداليات الفضية الثلاث عائشة سيف آل علي «تحت 16 سنة»، وفاطمة سيف آل علي «تحت 14 سنة» للإناث، وحمد الشامسي «تحت 12 سنة» للأولاد.

كما فاز منتخبنا بـ 6 ميداليات برونزية عن طريق وديمة الكلباني «تحت 20 سنة»، وعائشة سرحان المعيني «تحت 18 سنة»، وفاطمة سيف «تحت 14 سنة»، وسلطان الزعابي «تحت 18 سنة» وحمد عصام «تحت 16 سنة» ومحمد اليليلي «تحت 14 سنة».

وعادت البعثة إلى الدولة أمس عبر مطار الشارقة الدولي. وحقق منتخب الجزائر المركز الثاني برصيد 16 ميدالية «4 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات»، يليه منتخب لبنان برصيد 6 ميداليات، ثم الأردن برصيد 5 ميداليات والعراق وسوريا في المركز الخامس برصيد 3 ميداليات.