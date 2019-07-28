الصين طوق نجاة غاريث بيل من زيدان

المصدر: باريس - أ ف ب

باتت الصين الوجهة المتوقعة للنجم الويلزي غاريث بايل، مع تأكيد تقارير صحافية إسبانية وإنجليزية، أن اللاعب غير المرغوب به في ريال مدريد الإسباني، اقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني لكرة القدم، وأن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية، قد تبلغ مليون جنيه استرليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعياً.

وشكل المهاجم عنواناً أساسياً لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاماً)، لا يشكل جزءاً من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محلياً وقارياً.

ولا يخفى أن علاقة زيدان بمهاجمه لم تكن على أفضل ما يرام منذ تولى المهمة في ريال مدريد، وبعد أيام من إعلان زيدان صراحة، أن البحث جارٍ عن مخرج لبيل، تطرقت تقارير صحافية ليل إلى عروض صينية للاعب الذي انضم إلى ريال عام 2013، قادماً من توتنهام الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ 86 مليون جنيه (133,5 مليون دولار أمريكي).

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن اللاعب الويلزي بات قريباً من الانضمام إلى نادي جيانغسو سونينغ الصيني، حيث سينال 22 مليون يورو (نحو 24,5 مليون دولار) في الموسم الواحد، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الطرفين بات شبه منجز «وتتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لإنجازه».

من جهتها، كشفت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، أن ممثلي بيل يجرون مباحثات مع النادي الصيني، وأن الأخير «واثق بشكل متزايد من قدرته على إقناع بايل بالتوقيع» للانضمام إلى صفوفه، علماً بأن باب الانتقالات بالنسبة إلى الأندية الصينية يغلق الأربعاء المقبل.