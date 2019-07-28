اتحاد الكرة المصري يرفض طلب الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة اليوم

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، طلبي الأهلي والزمالك، بزيادة عدد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد إلى 35 لاعباً، إضافة إلى وجود 10 لاعبين معارين، ويرغب الناديان في وجود أكبر عدد من اللاعبين في القائمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصفقات.

ويحاول الأهلي والزمالك الجمع بين الإبقاء على أبناء الناديين، وجلب صفقات جديدة مع الاستفادة من اللاعبين الشباب. ووفقاً للوائح القيد، تضم القائمة 30 لاعباً، إضافة إلى 4 لاعبين محترفين ولاعب خامس من سوريا أو فلسطين أو شمال أفريقيا يعامل معاملة المصري، كما تم تحديد عدد اللاعبين المعارين بواقع 5 لاعبين.

ويلتقي الأهلي والزمالك اليوم، في القمة (118) بين قطبي الكرة في مصر، وذلك في ختام الدوري المصري، وبرغم أن الأهلي حسم لقب هذا الموسم، إلا أن لقاءات الفريقين تحظى باهتمام جماهيري بالغ.