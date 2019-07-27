الإصابات تضرب ريال مدريد من جديد

المصدر: باريس - أ ف ب

تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة أخرى بعدما أعلن أول من أمس أن لاعبه الجديد الدولي الفرنسي فيرلان مندي تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، لينضم بذلك إلى إبراهيم دياز وماركو أسينسيو الذي يواجه احتمال الغياب عن كامل الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان إنه «بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا فيرلان مندي من قبل الطواقم الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن».

ومن المتوقع أن يغيب ابن الـ24 عاماً الذي انتقل إلى الريال من ليون مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع.