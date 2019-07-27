فيرمايلن يجاور إنييستا وفيا

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية أمس أن المدافع الدولي توماس فيرمايلن تعاقد مع فيسل كوبي الياباني لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ليجاور الإسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا والمهاجم دافيد فيا والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، علماً بأن النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان العمري.

وأفادت صحيفة «هيت لايتست نيوز» أن مدافع برشلونة «اجتاز الفحص الطبي الروتيني». ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس عشر في الدوري الراهن من أصل 18 نادياً، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.