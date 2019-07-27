انسحاب ديوكوفيتش ودل بوترو من دورة مونتريال

المصدر: مونتريال - أ ف ب

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في كرة المضرب والمتوج بلقب بطولة ويمبلدون انسحابه من دورة مونتريال الكندية، إحدى دورات الماسترز المقررة الشهر المقبل على أرض صلبة، لحاجته إلى الراحة.

وانضم الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف 12 عالمياً والذي يتعافى من جراحة في ركبته اليمنى إلى ديوكوفيتش (32 عاماً) الذي كان قد أحرز لقبه الكبير السادس عشر بعد نهائي تاريخي ضد السويسري روجيه فيدرر، .

وقال ديوكوفيتش في بيان نشره الاتحاد الكندي للعبة «يؤسفني الإعلان عن انسحابي، قررت أن أمنح جسمي راحة إضافية، حتى أصل إلى أكبر قدر من للتعافي، كي أعود للمنافسات بأفضل حال ممكن».