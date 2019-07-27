غاريث بيل.. قنبلة موقوتة

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أصبحت أيام الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد محدودة، فاللاعب لم يقدم المردود المرجو منه، وأصبح في عامه الثلاثين خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي، وصار قبلة موقوتة في صفوف الفريق الملكي، ولكن- حقاً- هل أرقام غاريث بيل سيئة مع ريال مدريد؟

173

شارك غاريث بيل مع ريال مدريد منذ قدومه عام 2013 في 173 مباراة، البعض منها كان أساسياً، والبعض شارك بديلاً، ومتوسط تقييم الأداء العام لظهوره 7.6 وهو تقييم مرتفع لا يقابل الانتقادات التي وجهت إليه.

82

سجل غاريث بيل 82 هدفاً خلال مسيرته مع ريال مدريد في المسابقات المتنوعة سواء المحلية أو القارية، بمعدل تهديفي 0.5 هدف لكل مباراة، وما هو ما يعد معدلاً غير قليل بالنسبة للاعب جناح خفي «فولس وينغر» أو مهاجم وهمي «شادو سترايكر»، بحسب الخطط التي يلعب بها ريال مدريد.

03

رغم استبعاد انتقاله خارج حدود ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب ارتفاع قيمته المالية وبلوغه الثلاثين عاماً، إلا أنه هناك 3 أندية دارت الشائعات حول انتقال غاريث بيل لصفوفها، رغم نفي المسؤولين هناك وجود مفاوضات، وهي أندية بايرن ميونيخ، وتوتنهام وأحد أندية الدوري الصيني.

أرقام بيل في الموسم

عدد الدقائق

1794

الأهداف

8

التمريرات الحاسمة

3

معدل التسديد

206

دقة التمرير

78.3

مراوغات ناجحة

0.8

مراوغات فاشلة

0.8