النصر السعودي يحتوي أزمة حمدالله

المصدر: الرياض - أ ف ب

نجح نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم في احتواء أزمة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأعلن أمس عن تمديد عقده حتى صيف 2022 دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان حمدالله الذي وقع عقداً مع النصر في الموسم الماضي لثلاثة مواسم، قد طالب الإدارة بتحسين عقده مادياً خصوصاً وأنه تلقى وعوداً بذلك من الإدارة السابقة قبل نهاية الموسم الماضي، الذي لعب خلاله دور البطولة وساهم بقوة في تتويج فريقه بلقب الدوري. وأعلن حمدالله (28 عاماً)عبر حسابه الشخصي في «تويتر» عن توصله إلى اتفاق مع إدارة النصر على تحسين عقده.