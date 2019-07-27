محاولة سرقة أوزيل بالسلاح الأبيض

المصدر: لندن - أ ف ب

تعرض نجم أرسنال الإنجليزي لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض أول من أمس في شمال لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه زميله وصديقه البوسني سياد كولاشيناتس يقاتل المعتدين بيديه.

وظهر كولاشيناتس المكنى «الدبابة» في فيديو كاميرات المراقبة، حيث يلوح المعتديان بالسكاكين في وجه كولاشيناتس الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة، بينما طاردا سيارة أوزيل «المرعوب» وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، اللذين نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما قبل وصول الشرطة.

وقال متحدث باسم أرسنال «كنا على اتصال مع اللاعبين وهما بحال جيدة».