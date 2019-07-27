المنصوري: مركز الظفرة الرياضي للسيدات إضافة مجتمعية نوعية

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

قال المهندس مطر المنصوري رئيس شركة نادي الظفرة للاستثمار، إن مركز اللياقة البدنية الخاص بالسيدات والذي افتتحه النادي مؤخراً في منطقة الظفرة يعتبر إضافة مجتمعية مختلفة عن نوعها وإنه يسهم في تقديم خدمة متميزة للسيدات والبنات الصغار ويشجعهن على ممارسة الرياضة وتحقيق العديد من الفوائد.

وذكر أن ناديه يستهدف من هذه الخطوة تغيير العقلية في المنطقة بأن الرياضة حق للجميع وليست محصورة على الرجال فقط. وأضاف: المركز وجد تجاوباً كبيراً وإشادة واسعة لحظة الافتتاح وكان عدد حضور السيدات 30 فقط وخلال ساعة واحدة بلغ العدد 92 سيدة وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً لتقبل الفكرة والتعامل معها.

وأضاف المنصوري: نؤمن بأهمية الرياضة ودورها في الصحة لذلك ركزنا في الافتتاح على مخاطبتنا للمرأة عن كيفية محاربة الأمراض مثل السكري والسمنة عن طريق الرياضة.