العثور على جثّة متعفنة داخل فيلا محمد النني

عثر أمس الجمعة على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا تحت الإنشاء، مملوكة لأسرة لاعب كرة القدم محمد النني، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، بمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد حسام الخشن، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من ناصر النني، مدرب كرة القدم والد محمد النني، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض مسجاة وشبه متعفنة داخل ساحة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة، بحسب جريدة "الوطن" المصرية.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف المقدم هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة لكشف غموض الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.