شاهد.. تضييع ما لا يضيّع في كأس الأبطال الدولية

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مباراة بنفيكا البرتغالي وفيورنتينا الإيطالي، التي انتهت 2-1 للأول ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم، إهدار لاعب فيورنتينا الإيطالي، ماركو بيناسي، فرصة تسجيل هدف محقق في مرمى بنفيكا البرتغالي.

وأخفق بيناسي في متابعة كرة ارتدت إليه وهو على أبواب المرمى الخالي، وعلى بعد أمتار قليلة، إذ سددها بعيدة عن القائم الأيسر، مفوتا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم (وهو الثاني) لفريقه "بغرابة" شديدة، في الدقيقة 49، من زمن اللقاء.

وأحرز هدفي النادي البرتغالي، بحسب "روسيا اليوم"، كل من، السويسري هاريس سيفيروفيتش، والبرازيلي كايو فرنانديز، في الدقيقتين (9 و90) على الترتيب، بينما سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف فيورنتينا الوحيد، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، للمباراة التي جرت بينهما، أول أمس الخميس، على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة هاريسون بالولايات المتحدة الأمريكية.