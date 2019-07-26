شاهد.. اعتداء صارخ من عصابة على أوزيل

المصدر: البيان الالكتروني

تعرض أمس لاعب أرسنال مسعود أوزيل لاعتداء في لندن بعد محاولة سرقة سيارته من طرف لصوص يمتطون درجات نارية.

ولكن من حسن حظ أوزيل أن البوسني سعيد كولاسيناك؛ زميله في الفريق، كان برفقته، حيث أشبع المهاجمين ضرباً، وأجبرهم على الفرار.

وفي أول تعليق لأرسنال، قال النادي اللندني: "لقد كنا على اتصال مع كلا اللاعبين وأنهما بخير".

وقد وقع الحادث الساعة الخامسة مساء بتوقيت إنجلترا في شارع Platts Lane بلندن، حيث تم استدعاء الشرطة، التي قالت إن المشتبه بهم حاولوا على درجات نارية سرقة رجل كان يقود سيارته.

وقد تمكن أوزيل وكولاسيناك من الفرار سالمين واتجها إلى مطعم في Golders Green، حيث تحدثت إليهما الشرطة، التي لم تتمكن من اعتقال المجرمين حتى الآن، وتحقيقاتها مستمرة"، بحسب موقع ( Goal) العالمي.