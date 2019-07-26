ميلاك يحطم رقم فيلبس القياسي

المصدر: غوانزو - أ ف ب

أحيا السباح الأسطورة الأمريكي مايكل فيلبس، إنجاز الشاب المجري كريستوف ميلاك، مثنياً على «تقنيته الجميلة»، بعدما حطم رقمه القياسي في سباق 200 م فراشة، في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانزو الكورية الجنوبية.

ووصف فيلبس التوقيت القياسي الذي حققه ميلاك، وقدره 1:50.73 دقيقة، بالـ «مذهل»، على الرغم من إقراره أنه شعر بالحزن، لفقدانه رقمه القياسي السابق، الذي حققه عام 2009.

وصرح أحد أعظم السباحين في التاريخ، قائلاً «على الرغم من أني أشعر بالإحباط، لتحطيم هذا الرقم (200 م فراشة)، إلا أني لم أشعر بسعادة أكبر من مشاهدة الطريقة التي فعل بها ذلك»، وتابع «الأمتار الـ 100 الأخيرة لهذا الفتى كانت مذهلة. خاض السباق حتى النهاية بأسلوب رائع».