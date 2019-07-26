ديفيد ألابا.. هدف كتالوني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

هو لاعب جدي في منتصف الملعب والجناح الأيسر، تألق مع بايرن ميونخ في العديد من المنافسات، سواء القارية أو المحلية، فما كان إلا أن التقطته العيون الكتالونية ليصبح مطلباً لبرشلونة الإسباني في الانتقالات الصيفية.

المركز

وسط أيسر

النادي

بايرن ميونخ

العمر

27

الجنسية

سويسرا

عدد المشاركات

29

03

يعد ديفيد ألابا من أفضل لاعبي الوسط في الناحية الهجومية في الموسم المنقضي، ويملك معدلاً هجومياً جيداً بتسجيله 3 أهداف وصناعته لثلاثة أهداف في الموسم الماضي، وهو معدل جيد كونه ليس مهاجماً أصيلاً.

0.9

يملك ألابا قدرة على نقل بايرن ميونخ من حالة الدفاع للهجوم، وهو صاحب معدل تمريرات مفتاحية المعدل 0.9 تمريرة في المباراة، وهي التمريرة التي تنقل اللعب من حالة الدفاع للهجوم.

1.5

ألابا لديه جرأة على التسديد ويملك معدل تسديد مرتفع نسبياً، وهو 1.5 تسديدة على المرمى في كل مباراة، إلا أن دقة تمريره ليست عالية لكونه يمتلك 3 أهداف فقط في الموسم.

تصاعد القيمة السوقية

2009

720 إسترليني

2010

1.8 مليون

2012

7.65

2014

31.5

2016

40.5

2017

34

2019

49.5