فيتل يتطلع للتصالح مع جماهيره

المصدر: هوكنهايم - أ ف ب

يأمل الألماني سيباستيان فيتل في التصالح مجدداً مع جماهيره وتعويض الخطأ الذي ارتكبه العام الماضي، عندما يخوض بعد غد جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وان يبعد مع فريقه فيراري بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون ومرسيدس عن دائرة الفوز.

تُطارد «أشباح» حلبة هوكنهايم بطل العالم أربع مرات اثر اهداره العام الماضي فرصة الفوز بسباق بلاده بعدما ارتكب خطأ فادحاً تحت الأمطار أدى إلى خروج سيارته عن المسار واصطدامها بالحائط وهو في الصدارة، مانحاً على طبق من ذهب المركز الأول لمنافسه هاميلتون.

مذ ذاك، لم يحرز فيتل سوى لقب جائزة بلجيكا الكبرى في 26 أغسطس 2018، وهو يمر حالياً بأسوأ فترة في مسيرته في الفئة الأولى إذ لم يفز منذ 18 سباقاً على التوالي، كما عليه أن يتعايش مع مرارة احتلاله للمركز الرابع في ترتيب السائقين.