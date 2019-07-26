فرحة عارمة في الأهلي.. وصدمة في الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

في موسم استثنائي مليء بالانسحابات والتأجيلات، فاز الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ 41 في تاريخه، لكن تتويج الأهلي ليس مجرد لقب يضاف إلى دولاب بطولاته، بل ازدادت فرحة جماهيره، بعد أن مارس الفريق هوايته، التي صارت «روتيناً» مصرياً، في قلب الطاولة على الزمالك وجماهيره التي أصابتها الصدمة القوية، بعدما كان مسيطراً على صدارة الدوري بفارق كبير من النقاط.

وحسم الأهلي اللقب برصيد 77 نقطة، بعد فوزه على المقاولون، ولم تعد لنتيجة مباراته المقبلة ضد الزمالك، بعد غدٍ، أي تأثير، لامتلاك الزمالك 72 نقطة فقط.

ويمكن القول إن الزمالك أضاع البطولة، وهو سيناريو تكرر مراراً، حيث تذيل الأهلي جدول الترتيب بداية الموسم، في حين احتل الزمالك الصدارة، وبرغم ذلك لم تكن جماهير الزمالك على ثقة في استكمال المشوار، بينما كانت جماهير الأهلي واثقة في حصد اللقب، لذا، كانت هناك مباراة أخرى ليلة أمس بين جماهير الناديين، على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرتها جماهير الأهلي بالتعليقات الاحتفالية في مواجهة جماهير الزمالك المصدومة بفقدان اللقب العتيد.