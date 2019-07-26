آدم سوداكال رئيساً للمريخ السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

بعد معركة طويلة في المحاكم السودانية استمرت عامين أصدرت المحكمة القومية العليا (الدائرة الإدارية) حكماً بشطب كل الطعون التي تم الدفع بها ضد المرشح لرئاسة نادي المريخ آدم سوداكال، وقررت المحكمة في حيثيات قراراها اعتماد ترشح (سوداكال) لرئاسة النادي في الانتخابات الماضية، وقال محامي سوداكال، الفاتح مختار، إنهم كانوا واثقين من صدور الحكم لمصلحتهم، ووصف القرارات التي صدرت خلال وقت سابق من المفوضية، ولجنة التحكيم، وبعض المحاكم الأخرى بأنها لم تكن عادلة ومنصفة، وأكد مختار أنهم بصدد تسليم قرار المحكمة للمفوضية المعنية، حتى يتم إعلان فوز موكله لمنصب رئاسة المريخ بصورة رسمية.

وأكد الفاتح مختار أن قرار المحكمة العليا حسم الجدل حول الصراع الإداري بالنادي.