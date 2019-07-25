طيران الإمارات تمدد شراكتها مع «ليونز رجبي» الجنوب أفريقي

المصدر: جوهانسبرغ - البيان الرياضي

أعلنت طيران الإمارات وشركة «ليونز رجبي» عن مواصلة الشراكة الناجحة بين الجانبين التي بدأت منذ عام 2015، وتمديد عقد رعاية فريق «ليونز الإمارات» 5 سنوات أخرى حتى عام 2024.

وسوف تحتفظ طيران الإمارات، بموجب العقد الجديد الذي وقع في جوهانسبرغ، بحقوق الاسم، حيث يبقى اسم الفريق «إيمريتس ليونز»، واسم ملعبه «إيمريتس إيرلاين بارك». كما سيستمر عرض العلامة التجارية لطيران الإمارات خلال مباريات الفريق، وعلى تجهيزات التدريب وجميع الوسائل التسويقية والترويجية.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «ارتبطنا بشراكة ناجحة مع فريق ليونز الإمارات، ونحن نفخر بهذه الشراكة لأن لعبة الرجبي تحظى بشعبية هائلة في جنوب أفريقيا التي تعد من أبرز أمم الرجبي على مستوى العالم. ونظراً إلى أن الرياضة تشكل عنصراً قوياً للتواصل مع الناس، فنحن نضعها في اعتبارنا دائماً للتواصل عملائنا».