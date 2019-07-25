الهيئة العامة للرياضة تدعم «شرطة المستقبل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للرياضة على ترجمة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مبدأ التعاون المؤسسي في المسؤولية المجتمعية، تشارك في برنامج «شرطة المستقبل» الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة عجمان سنوياً خلال فترة الصيف، وذلك بتوفير مدربين رياضيين للمساهمة في تدريب المشاركين رياضياً.

وأشاد سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بهذه المبادرة وبدور شرطة عجمان الإيجابي خلال فترة الصيف، والذي يساهم في تأهيل شباب الإمارات للمستقبل وتعليمهم المهارات والقيم النبيلة ويعزز فيهم الولاء والانتماء.

ويذكر أن الهيئة تسعى دائماً لتعزيز مفهوم «الرياضة أسلوب حياة» من خلال وضع العديد من الفعاليات والمبادرات، وكذلك المشاركة في جميع الأنشطة المؤسسية والمجتمعية المعنية بالتثقيف الرياضي والصحة البدنية.