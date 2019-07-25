كريستوف في «التوب 10» بجولة فرنسا للدراجات

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

قدم ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات أداء قوياً في المرحلة السادسة عشرة من جولة فرنسا، حيث استطاع كريستوف احتلال المركز التاسع في المرحلة التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة لتبلغ 38 درجة مئوية.

وكانت المرحلة قد شهدت سباقاً بوتيرة متوسطة قبل انطلاق المجموعة المنفصلة لتتقدم على المجموعة الرئيسية بنحو دقيقتين. وخلال الكيلومتر الأخير من السباق، تمكن كريستوف من تقديم أداء هجومي مميز بهدف احتلال موقع متقدم في سباق السرعة، إلا أن منافسه النرويجي كاليب إيوان استطاع التقدم في سباق السرعة وتحقيق المركز الأول في السباق.