نيبوشا يبدأ مهمته في تدريب الصفاقسي

المصدر: تونس - صالح قادري

انطلق المدرب المونتينيغري نيبوشا في تدريب النادي الصفاقسي بعد أن حل أول من أمس بمدينة صفاقس، وذلك بمساعدة مواطنيه ماركو كمعد بدني وزوران كمدرب حراس مرمى.

وكان النادي الصفاقسي قد أنهى معسكر الإعداد بمدينة طبرقة بالشمال التونسي بمباراة ودية جمعته بنادي الضمك السعودي الذي يدربه التونسي محمد الكوكي انتهت بنتيجة التعادل بهدف لهدف، وسجل هدف الصفاقسي الجزائري محمد اسلم، في حين حقق هدف الفريق السعودي المغربي زكريا. من جهة أخرى ينتظر أن يغادر مدافع الصفاقسي الدولي نسيم هنيد الفريق لينضم الىنادي سلافا براغ التشيكي الذي تقدم له بعرض محترم.

من جانب النادي الأفريقي سجل معسكر الإعداد بحمام بورقيبة مشاركة صابر خليفة والجزائري مختار بلخيثر في التدريبات، وقد خاض أمس الفريق أول ودية استعدادية.