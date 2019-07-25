14 % زيادة في زوار «الفرسان الرياضي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف خليفة الحميري الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة عن أن عدد زوار منتجع الفرسان الرياضي الدولي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 108 آلاف زائر مقابل نحو 96 ألف زائر في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة بلغت نسبتها نحو 14%.

وتوقّع الحميري أن يشهد المنتجع إقبالاً كثيفاً خلال الفترة المقبلة في ظل ما تسعى إليه الإدارة من طرح لبرامج ومبادرات نوعية تستهدف استقطاب مختلف الفئات العمرية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وأوضح أن المنتجع بصدد طرح برنامج عضوية الفرسان المميز الذي يوفر حزماً ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات المشتركة. وأشار إلى أن المنتجع قام بتصميم باقة من العروض خلال فصل الصيف، تتضمن خصومات ومميزات إضافية.