مركز للياقة السيدات في نادي الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصل نادي الظفرة مبادراته المجتمعية الرياضية بافتتاح مركز اللياقة البدنية للسيدات بدار النادي في الظفرة، تنفيذاً لسياسته الرامية إلى خدمة المجتمع وتنمية المنطقة، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قلائل من مبادرته التي وجدت تجاوباً كبيراً والخاصة بفتح المراكز والملاعب الرياضية التابعة للنادي في مدن غياثي، المرفأ، جزيرة دلما، مجاناً للراغبين لمدة شهر ينتهي في 20 أغسطس المقبل تشجيعاً على ممارسة الرياضة وتأكيد دورها الإيجابي على صحة الإنسان.

وافتتح المهندس مطر المنصوري رئيس شركة الاستثمار بالنادي، أمس الأول، مركز اللياقة البدنية للسيدات بحضور فاطمة سيف المزروعي مديرة التنمية الأسرية بمنطقة الظفرة، والتي قصت شريط الافتتاح، وعدد من المسؤولين بالمنطقة في احتفال مصغر.