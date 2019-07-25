"رعاة البقر" أغلى نادٍ رياضي في العالم وريال مدريد ثالثاً

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

حافظ "رعاة البقر لدالاس" (Dallas Cowboys) على صدارة أغلى الأندية الرياضية في العالم للعام الرابع على التوالي، بينما حل نادي ريال مدريد لكرة القدم في المركز الثالث في قائمة مجلة فوربس الصادرة الثلاثاء.



ووفقًا لـ " فوربس"، فإن قيمة "رعاة البقر" تبلغ 5 مليارات دولار (قبل الضرائب واقتطاعات أخرى)، بما في ذلك عائدات الإعلانات ومبيعات التذاكر لملعبه AT&T، الذي يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 80،000 متفرج في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وتفوق "رعاة البقر" على الفريق الشهير لرياضة البيسبول الأسطوري "نيويورك يانكيز"، الذي ارتقى من المركز الخامس إلى المركز الثاني بثروة تقدر بـ 4.6 مليار دولار.

أغنى ناد لكرة القدم هو ريال مدريد، الذي احتل المرتبة الثالثة في الترتيب العام بقيمة تقدر بنحو 4.24 مليار دولار، متقدماً على منافسه الأبدي إف سي برشلونة (المركز الرابع، 4.02 مليار دولار).

أول ناد لكرة السلة في القائمة هو نيويورك نيكس، الذي حل خامساً في الترتيب العام بثروة تقدر بـ 4 مليارات دولار، وحل مانشستر يونايتد، سادسا، حيث انخفضت ثروته من 4.12 مليار دولار إلى 3.18 مليار دولار، وتراجع ترتيبه من الثاني إلى السادس.

والملاحظ في القائمة أن ستة وعشرين فريقا من أصل 32 تنشط في دوري اتحاد كرة القدم الأميركي جاءت ضمن أغنى 50 ناديا رياضيا في العالم.

ولا يزال فريق Cowboys، الذي لم يلعب نهائي السوبر بول منذ فوزه في العام 1995، الفريق الأكثر شعبية تلفزيونيا، ففي العام 2018، كان تسعة من أفضل 50 مباراة الأكثر مشاهدة تلفزيوناً في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية من نصيب "رعاة البقر"، ما سمح للفريق من جني حوالي 340 مليون دولار من الرعاية وبيع تذاكر الـ VIP.

وقد خلت قائمة الـ 50 من أي ناد ينشط ضمن دوري الهوكي الأمريكي، حيث احتل فريق New York Rangers المرتبة 72.