«ميسي الجديد» يقترب من مان سيتي

المصدر: ‏لندن - د ب أ

كشف تقرير إخباري أمس عن أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بدأ مفاوضات للتعاقد مع لاعب خط الوسط تياغو ألمادا، الملقب باسم «ميسي الجديد»، من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرى في اللاعب الأرجنتيني البالـغ من 18 عاماً موهبة بارزة صاعدة.

وشارك ألمادا في سبع مباريات مع المنتخب الأرجنتيني للشباب (تحت 20 عاماً).

ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي للاعب مع فيليز سارسفيلد لمدة عامين، لكنه يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل مقابل دفع 16 مليون جنيه إسترليني.