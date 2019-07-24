خضيرة في طريقه إلى فناربخشة

المصدر: روما - د ب أ

ذكرت تقارير صحفية أمس أن الألماني الدولي السابق سامي خضيرة في طريقه للرحيل عن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، وقالت شبكة «سكاي سبورتس» إن فناربخشة التركي اقترب بشكل كبير من ضم خضيرة البالغ من العمر 32 عاما.

كما أشارت«سكاي سبورتس» إلى وجود اهتمام من جانب أندية ألمانية لضم اللاعب لكنها لم تكشف عن هوية هذه الأندية. وأجرى خضيرة جراحة في اوغسبورغ الألمانية فــي أبريل الماضي بعد أن أثرت عليــه الإصابة في الركبة اليمنى لعدة أشهر.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني في 2015.

وكان يوفنتوس الأكثر نشاطاً في الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع أرون رامسي وديليخت ورابيو.