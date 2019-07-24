استقبال بالورود لمنتخب الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

زينت الورود أعناق لاعبي منتخبنا الوطني للجودو للناشئين والشباب، عقب عودتهم من العاصمة الأردنية عمان، بكأس المركز الثاني وحصاد 11 ميدالية ملونة (3 ذهبيات - 3 فضيات - 5 برونزيات)، في بطولة غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب للجنسين للجودو التي نظمها الاتحاد الأردني للجودو، بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، بمشاركة 285 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول.

وكان في استقبال البعثة لدى عودتها أول من أمس، عدد من مسؤولي اتحاد المصارعة والجودو والأندية وبعض عائلات اللاعبين، ونقل مسؤولو الاتحاد خلال الاستقبال تهنئة وإشادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالجهود المبذولة، والتمثيل المميز للرياضة الإماراتية في البطولة، وبشكل كان محل إشادة خبراء اللعبة، ومما يؤكد سلامة قاعدة الفئات العمرية للجودو الإماراتي.