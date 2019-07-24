محمد بن سلطان بن خليفة: «فورمولا أبوظبي» فرض هيبته عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الإنجازات المتواصلة والتفوق الذي حققه فريق أبوظبي للفورمولا، في المنافسات العالمية الأخيرة، مع عودة الفريق إلى البلاد، مساء أول من أمس، بعد أن قضى قرابة الشهر خارج الدولة، شارك خلاله في أربع بطولات عالمية مختلفة، وحقق 21 كأساً في هذه البطولات.

بالإضافة إلى حسم اللقب الذهبي والفضي للمرة الأولى في التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2، وعزز الفريق من حضوره العالمي بإحراز لقب الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في ليتوانيا، ومن ثم تعزيز الصدارة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والوصافة في فرنسا، وإحراز لقب الفورمولا2 في بولندا وكذلك المركز الثاني، واختتم رحلته، بتصدر الترتيب العام ولقبي المرحلة الأولى والثانية من بطولة العالم «الاكس كات».