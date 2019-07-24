«كاف» يمنع الهلال السوداني عن ملعبه ليلاً

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد عن قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بمنع اللعب باستاد الهلال ليلاً، وسمح بأداء فريق الهلال لمبارياته في دوري أبطال أفريقيا عصراً.

مضيفاً أن الاتحاد الأفريقي حظر اللعب باستاد الخرطوم، في المباريات التي تتبع لها الأندية والمنتخبات، بجانب ملاحظات حول استاد شندي، ووصف رئيس الاتحاد في تصريحات إعلامية حال الاستادات في السودان بالمؤسف، مؤكداً أن الاتحاد السوداني سيتحرك على وجه السرعة مع الاتحادات المحلية المعنية والأندية لحل المشاكل التي تواجه الاستادات المعنية، حتى يتم تجنب عقوبات الاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد السوداني قد أصدر قراراً باستبعاد أي نادٍ من اللعب على ملعبه حال عدم جاهزيته، وتعاني معظم ملاعب السودان من تردي الأوضاع فيها بسبب الأرضية والإنارة.