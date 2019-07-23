غريزمان: قلبي كاتالوني

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعرب المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان أمس عن شوقه لبدء مغامرته مع فريقه الجديد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم وإن «قلبه» معه، في محاولة للتطلع إلى المستقبل بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد وصيف البطل.

وتحدث غريزمان أمام الصحافيين في طوكيو على هامش الجولة التحضيرية للنادي الكاتالوني في اليابان بالقول «أنا سعيد جداً من مردود انتقالي. أنا متحمس جداً للعب (مع برشلونة) في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً «أتمنى للاعبي أتلتيكو الأفضل. أركز لبذل قصارى جهدي كي يحقق برشلونة أفضل النتائج».

وأبدى غريزمان امتنانه للوقت الذي أمضاه بقميص الـ«روخيبلانكوس»، مثنياً على علاقته الوطيدة بمدرب الفريق الأرجنتيني دييغو سيموني، ولكنه أكد أنه ملتزم حالياً مع برشلونة.

وختم قائلاً «أركز على التأقلم مع لاعبي برشلونة. قلبي هو هنا معهم».