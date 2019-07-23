«راشد وروضة» موهبتان على طريق نجومية الغولف

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

حفلت ساحات الغولف، بسطوع نجم راشد الحفيتي، الطالب في مدرسة أبوظبي الدولية، وابن الـ12 ربيعاً، ليصبح من ضمن أبرز المواهب الواعدة على الساحة المحلية، في نجاحه للتحول إلى مشروع بطل مستقبلي بامتياز، بطموح الانضمام إلى قائمة المنتخبات الوطني.

ولفتت موهبة الواعد «راشد» أنظار مسؤولي اتحاد اللعبة، في ظل حرصه على التواجد في معظم البطولات على مستوى المراحل السنية، واعتلى منصات التتويج في العديد من البطولات، ومن أبرزها حصوله في فبراير الماضي على المركز الثاني في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عن مرحلته السنية.

وفي تعليقه على تألق ابنه، قال الوالد محمد الحفيتي الضابط الطيار، إن: «تنبه مسؤولي الاتحاد لتألق راشد في ساحات اللعبة، وتبني موهبته، مثل بمثابة العامل الملهم لشقيقته روضة، للسير على خطاه، والانضمام إلى البرنامج الوطني الرائد لاتحاد اللعبة المتعلق باكتشاف المواهب الناشئة».