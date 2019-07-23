ديوكوفيتش يحافظ على الصدارة

المصدر: برلين- د ب أ

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس، والتي شهدت صعود مواطنه دوسان لايوفيتش عشرة مراكز.

ويحتل ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون، المركز الأول برصيد 12415 نقطة، ويليه الإسباني رافاييل نادال، المتوج بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة، والسويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة.

وصعد الروسي دانييل ميدفيديف من المركز العاشر إلى التاسع على حساب الإيطالي فابيو فونيني.

وقفز لايوفيتش عشرة مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 26، وذلك إثر تتويجه بلقب بطولة كرواتيا المفتوحة الأحد.