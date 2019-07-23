السباح البريطاني بيتي يدخل التاريخ

المصدر: غوانغجو - أ ف ب

دخل البريطاني آدم بيتي تاريخ بطولة العالم للسباحة بعدما بات أمس أول سباح يحرز اللقب العالمي لسباق 100 م صدراً للمرة الثالثة توالياً، محققاً إنجازه خلال النسخة 18 المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية.

وسجل بيتي، ابن الـ24 عاماً والمتوج بذهبية السباق في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2015 في قازان الروسية، 57,14 ثانية، بعد يوم من تحطيمه الرقم القياسي العالمي للسباق خلال منافسات نصف النهائي (56,88 ثانية)، علماً أن الرقم السابق كان بحوزته سجله عام 2018 في غلاسكو وقدره 57,10 ث.

وتفوق بيتي على مواطنه جيمس ويلبي الذي سجل 58,46 ثانية، فيما حل الصيني يان زيبي ثالثاً بتسجيله 58,63 ثانية، وهو رقم قياسي آسيوي. وأصبح بيتي أول سباح يحرز 5 ألقاب عالمية في سباقات السباحة على الصدر.