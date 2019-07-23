مارتن يخوض سباقاً شاقاً في فرنسا

المصدر: باريس - البيان الرياضي

قدّم دان مارتن من فريق الإمارات أداء قوياً خلال مرحلة أمس، التي تعد إحدى أصعب مراحل جولة فرنسا التي يشارك فيها، حيث تضمن المسار4 مسافات تسلق مصنفة شاقة زادت من صعوبة السباق.

وأسهمت في تقدم عدد من الدراجين ضمن مجموعات منفصلة، بمن فيهم مارتن، الذي انطلق في سباق هجومي ضد المجموعات المتقدمة مع اقترابه من خط النهاية، إلا أن المنحدر الأخير كان صعباً جداً. وفي النهاية، تمكن سايمون ييتس (ميتشيلتون سكوت) من الانطلاق متقدماً على الجميع خلال مسافة التسلق الأخيرة، ليحقق بذلك المركز الأول في السباق، بينما أنهى دان مارتن السباق متأخراً بفارق 3:38 دقائق عن الدراج الفائز.

وتعليقاً على السباق، قال دان مارتن: «كان السباق صعباً وتنافسياً، وأتطلع الآن إلى استعادة طاقتي خلال يوم الاستراحة. أعتقد أن سباق اليوم كان أحد أصعب السباقات التي خضتها في جولة فرنسا».