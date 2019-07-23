البدري يعود إلى التدريب

قرر حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز الرحيل عن منصبه بالنادي، والعودة إلى التدريب من جديد، وذلك بعد عام واحد قضاه في العمل الإداري بنادي بيراميدز، شارك خلاله في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة، وحقق نجاحات كبيرة حتى وصل بالفريق للمنافسة على الدوري الممتاز.

واعتذر البدري أمس عن الاستمرار في المنصب، موجهاً الشكر لجميع من في النادي على الفترة التي قضاها في بيراميدز.

وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبة منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في العمل التدريبي.

وسبق للبدري تدريب فرق الأهلي وإنبي المصريين والمريخ السوداني والأهلي الليبي، كما درب المنتخب الأولمبي المصري. القاهرة- د ب أ