الزمالك يهدي الأهلي درع الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أهدى فريق الزمالك المصري لقب الدوري المحلي الممتاز، إلى غريمه التقليدي الأهلي، بعدما تعادل مع الجونة بهدفين لكل منهما، الأحد، في إحدى مؤجلات البطولة، وحصد الزمالك صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر وله 74 نقطة.

ويعيد الزمالك سيناريو متكرراً، يبدأ بالتفاؤل والأمل وينتهي بالحزن والغضب الجماهيري، ونجح فريق الزمالك في توسيع فارق النقاط مع الأهلي، لأكثر من 10 نقاط، لكنه يدخل في دوامة إهدار النقاط، وفي وقت يتفرغ رئيس الزمالك لإقالة المدربين والهجوم على الحكام واتحاد الكرة، ينتهز الأهلي الفرصة لتقليص هذا الفارق، وهو أمر اعتادت عليه جماهير الفريقين.