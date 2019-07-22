ملصق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي على «ايرباصA380»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت طيران الإمارات، الراعي الرئيسي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، النقاب عن ملصق جديد على إحدى طائراتها احتفالاً بالدورة الـ50 لأكبر حدث رياضي واجتماعي في المنطقة وإحدى البطولات الرئيسة ضمن سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي.

ويجسد الملصق الجديد التزام الناقلة القوي نحو بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، ويتضمن صورتين عملاقتين على خلفية حمراء، واحدة للاعبة على أحد الجانبين والثانية للاعب على الجانب الآخر. وفي إشارة إلى الثقافات المتعددة لأمم الرجبي، أي الدول التي تتنافس منتخباتها في البطولة، دعت طيران الإمارات لاعبات ولاعبي فريقي الرجبي التابعين لها «فلاينغ موبيتس» و«ئي كيه فايربيردز» للاحتفال بالملصق الجديد.

وأدى الفريقان بعض العروض حول طائرة الإمارات الإيرباص A380 أثناء خروجها من حظيرة «الإمارات للهندسة». وشغّلت طيران الإمارات الطائرة لخدمة رحلة غلاسكو يوم السبت، ومن المقرر أن تخدم خلال الأشهر القليلة المقبلة رحلات الناقلة إلى مختلف الدول المشاركة في البطولة.

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا وخدمات مجموعة الإمارات: «يشكل هذا الملصق جانباً من احتفالاتنا بالسنة الخمسين لانطلاق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. وسوف تخدم هذه الطائرة رحلات طيران الإمارات إلى الكثير من المحطات في جميع أنحاء العالم، ما سيلهم عشاق لعبة الرجبي في كل مكان للمشاركة. وسوف تتواصل الاحتفالات بالحدث الرياضي المفضل في دبي على مدى ثلاثة أيام من الإثارة في مباريات الرجبي والأنشطة العائلية الرائعة والترفيه من مطربة البوب كايلي مينوغ».