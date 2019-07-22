البرلمان العربي للطفل يحتفل بفوز الجزائر بكأس أفريقيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

احتفل البرلمان العربي للطفل بفوز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية، بحضور أعضائه من أطفال الوطن العربي المتواجدين حالياً على أرض الدولة في الشارقة للمشاركة في انعقاد جلستهم الثانية. وأقيم الاحتفال مساء أمس بمقر إقامة الوفود العربية بحضور أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل بجانب مشرفي الوفود، حيث قام الجميع برفع الأعلام الجزائرية وتهنئة الوفد الجزائري المشارك.

وشارك الباروت والحضور بتقطيع الكعكة التي أقيمت احتفالاً بهذه المناسبة وتبادلت الوفود العربية التهاني من خلال أطفالها كما أعربت عن سعادتها بهذا الفوز الكبير للوفد الجزائري وأشادت بهذا الإنجاز الذي أسعد العرب جميعاً. وأكد الباروت خلال الاحتفال أن البرلمان العربي للطفل يسعد بهذا الإنجاز الذي يعبر عن شعور الأطفال العرب بهذه الفرحة الكبيرة لوصول منتخب عربي شقيق إلى النهائيات وفوزه باللقب.